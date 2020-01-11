كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعيلي لـ"الخليج 365: الشعب العماني أثبت وحدته وانتقال السلطة أثارَ دهشة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سنيدي بن حميد الشعيلي، نائب رئيس المجلس البلدي بالظاهرة ورئيس لجنة الزكاة بعبري، إنّ العُماني أثبت اليوم مقدار الحُب الذي يحمله لهذه الأرضِ العظيمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه على الرغمِ من الحزنِ العميق، و المصاب الجلل، والفقد العظيم لوالدنا الراحل، السلطان قابوس رحمه الله، إلا أنّ هذا الشعب الأبي أثبتَ- بكلِ اقتدار تماسكه، وانتمائه، ووحدته.

ولفت إلى أن الانتقال السريع للسلطة، أثارَ دهشة العالم، لشخصٍ اختاره السلطان الراحل- رحمه الله، وإسمٌ سُطّر في وصيته، ووُضِعت على عاتقه ثقته الغالية- رحمه الله، ووصّاهُ على هذه البلاد، وأمّنه على شعبها.

وأكد أنهم مؤمنونَ بأنّه خيرُ خلفٍ لخيرِ سلف، معلقاً: "رَحِمَ الله الفقدَ الغالي وأعاننا في مصابنا هذا، وجزاه عنّا خيرًا كثيرًا، وأعانَ السلطانِ هيثم بن طارق في مهامه الثقيلة، وجعله الله رجلَ خيرٍ لعُمان".