كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الملاحة الأوروبية تحذر من الطيران بالمجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وكالة الملاحة الجوية الأوروبية، مساء اليوم السبت، من الطيران في المجال الجوي الإيراني "حتى إشعار جديد"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، شركات الطيران العاملة في القارة بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وذلك عقب اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ. وتأتي توصية الوكالة الأوروبية، تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران، على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم. Advertisements وأضافت الوكالة: أن "التوصية تأتي في ضوء بيان من إيران، بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ".