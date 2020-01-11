كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الملاحة الأوروبية تحذر من الطيران بالمجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت وكالة الملاحة الجوية الأوروبية، مساء اليوم السبت، من الطيران في المجال الجوي الإيراني "حتى إشعار جديد"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، شركات الطيران العاملة في القارة بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وذلك عقب اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ.
وتأتي توصية الوكالة الأوروبية، تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران، على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم.
وأضافت الوكالة: أن "التوصية تأتي في ضوء بيان من إيران، بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ".
وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.
وأعترف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.
وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".