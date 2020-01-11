أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "بوتين وميركل" يدعوان إلى محادثات سلام ليبية في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "ألمانيا ستضيف مؤتمراً للسلام في ليبيا"، مضيفة "أنها تأمل بنجاح الجهود التركية الروسية للسلام بليبيا". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || احتجاجات لبنانية ضد انهيار الاقتصاد بالبلاد

قام مئات اللبنانيين، اليوم السبت، بمظاهرة في أنحاء البلاد رافعين شعار "لن ندفع الثمن"، في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً متسارعاً وشللاً سياسياً. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمن الإيراني يطارد المحتجين في شوارع طهران

نقلت وكالة فارس الإيرانية، مساء اليوم السبت، في تقرير نادر أنباء عن تمزيق المتظاهرين في طهران لصور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

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