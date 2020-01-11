كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة في الاتجاه الصحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، مساء اليوم السيت، إنه يجب إجراء تحقيق شامل حول حادثة الطائرة الأوكرانية، وعلى إيران تحمل المسؤولية كاملة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "إقرار إيران بمسؤوليتها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإننا نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في المنطقة".
ويذكر أن إيران، أعلنت اليوم أنها تعترف بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغط الخارجي على طهران، لكن تعازي المسؤولين لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.
وظلت إيران أياماً وهي تنفي الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصاً.
وقالت السلطات الإيرانية: إن "وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمريكية بالعراق، أطلقت صاروخا تجاه الطائرة عن طريق الخطأ".