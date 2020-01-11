كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة في الاتجاه الصحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، مساء اليوم السيت، إنه يجب إجراء تحقيق شامل حول حادثة الطائرة الأوكرانية، وعلى إيران تحمل المسؤولية كاملة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "إقرار إيران بمسؤوليتها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإننا نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في المنطقة".

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