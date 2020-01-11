كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني: إيران وعدت بمحاسبة جميع المسؤولين في حادث الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، بأن إيران قدمت وعوداً بمحاسبة كل المتورطين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران في الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 176 شخصاً كانوا على متنها، موضحاً أنه طالب نظيره الإيراني حسن روحاني باستعادة جثث الضحايا من الجنسية الأوكرانية.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الرئيس زيلينسكي تحدث هاتفياً مع نظيره الإيراني؛ حيث "قدم روحاني اعتذاره عن المأساة التي أودت بحياة 176 شخصاً، واعترف أن الحادث كان بسبب خطأ بشري".

وأوضح بيان الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الإيراني روحاني "قدم وعودا بمحاسبة كل المتورطين في هذا الحادث".

كما لفت البيان إلى أن زيلينسكي طالب نظيره روحاني باستعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الحادث، وقال: "من المهم للغاية بالنسبة لنا إعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، بحلول الأسبوع المقبل، حتى يتمكن أقاربهم من توديعهم".

Advertisements

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق أن ترسل وزارة الخارجية الأوكرانية قائمة إلى إيران تتضمن الخطوات المقبلة، في ذلك الجوانب القانونية لتسوية قضية التعويضات".

وأعترف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية. وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً". وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.