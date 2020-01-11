كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطان عمان الجديد يؤكد حفاظه على العلاقات الودية الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، مساء اليوم السبت، بأنه سوف يحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، بننفس النهج الذي كان يتبعه السليطان الراحل قابوس بن سعيد، على مدار أعوامه في الحكم.

وأكد سلطان عمان الجديد، في خطاب ألقاه خلال مراسم تنصيبه، على أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الدول.

وتم تعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في وقت سابق من اليوم، عقب أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.

وقال السلطان الجديد في أول تصريح له بعد تنصيبه: "سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت، وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لغيرنا واحترام سيادة الدول".

وكان هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيساً للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة.

Advertisements

ودعا سلطان عمان الجديد، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إلى بذل جهود لتنمية البلد والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة، وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.

وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970؛ حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، في وقت سابق من صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان.

وقال مجلس الدفاع العماني، في بيان له، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا على أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".

وبث التلفزيون العماني الرسمي صورا لموكب الجنازة، ثم نُقل النعش ملفوفا بالعلم العماني إلى جامع السلطان قابوس الكبير بالعاصمة مسقط حيث أقيمت صلاة الجنازة.