“الحملة مستمرة على مقاهي “الشيشة”..مداهمة 4 محلات جديدة وتوقيف مسيريها وحجز “نرجيلات

مازالت الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية في طنجة، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، على مقاهي “الشيشة” مستمرة، حيث تم ليلة الجمعة/السبت، مداهمة 4 محلات جديدة، وإيقاف مسيريها، وحجز “نرجيلات” وكميات من “المعسل” ليرتفع عدد المقاهي التي شملها قرار الإغلاق إلى 7 مقاهي.

وكشف مصدر لـ”اليوم 24″ أن السلطات المختصة، قامت حوالي الساعة 11 ليلا من أمس الجمعة، إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمداهمة 4 مقاهي لـ”الشيشة”، وتنقيط شباب وفتيات كانوا داخلها، فيما أوصت بإغلاقها.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام قليلة من وفاة شخصين حرقا وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، بأحد مقاهي “الشيشة” ليلة رأس السنة.

وكان محيط المقهى الذي وقع فيه الحادث، قد شهد حالة استنفار قصوى، إذ حل بعين المكان عدد من المسؤولين في المدينة، على رأسهم والي جهة الشمال محمد امهيدية ووالي أمن طنجة محمد أوعلا أوحتيت.