مرينيو يفشل في إيقاف زحف ليفربول في صدارة “البريمرليغ”

فشل جوزي مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، في إيقاف زحف ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد أن انهزم بميزانه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، برسم الجولة 22 من “البريمرليغ”.

هدف المباراة الوحيد، سجله البرازيلي فيرمينيو، في الدقيقة 37 من عمر الجولة الأولى.

الجولة الثانية كانت أكثر إثارة وتشويق، إذ خلق توتنهام عددا من الفرص الخطيرة، فشل في تحويلها لهدف التعديل.

بهذا الانتصار، ال11 على التوالي، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 61 في صدارة الدوري بينما تجمد رصيد توتنهام في النقطة 30 بالمركز الثامن.