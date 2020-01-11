اليوم الوطني للبيض..تظاهرة لتوزيع 150 ألف بيضة على دور الطالبة والقرآن والمدارس بأزيلال.

أعطت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة لليوم الوطني للبيض، بإقليم أزيلال.

وأوضح بلاغ للجمعية أن هذه التظاهرة، التي تنظم تحت إشراف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، تتضمن أنشطة اجتماعية واقتصادية متنوعة تروم التعريف بالقيمة الغذائية العالية للبيض، وتحسيس المستهلك المغربي وخاصة الأطفال بمزاياها الصحية وفوائدها الغذائية.

وأضاف البلاغ ذاته أن الجمعية تهدف، من خلال هذه التظاهرة، إلى تكريس ثقافة التضامن عبر تنظيم قافلة البيضة المغربية لتوزيع 150 ألف بيضة و4 آلاف قميص واق من البرد على دور الطالبة والطالب ودور القرآن والمدارس الجماعاتية التابعة لجماعات إقليم أزيلال.

ويصادف 15 من يناير من كل سنة الاحتفال باليوم الوطني للبيض بالمغرب.