إسقاط الطائرة الأوكرانية: تظاهرات بطهران ودعوات لتحقيق أممي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانيّة، في طهران، اليوم السبت، تحوّلت الفعالية إلى مظاهرة مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام جامعة "أمير كبير" هتافات ضد النظام الإيراني، وطالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي، كما رددوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة"، و"لا تقولوا لنا مثيروا الفتنة، بل أنتم الفتنة".

وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة الإيرانية، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها.

وفي وقت سابق لليوم السبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وبعد ثلاثة أيام على تحطم الطائرة، اعترفت إيران اليوم السبت، بإسقاطها "بالخطأ" طائرة مدنية أوكرانية وقدّمت اعتذاراتها مشيرةً إلى مسؤولية "نزعة المغامرة الأميركية" في هذه المأساة التي أدت إلى مقتل 176 شخصًا.

ومن خلال اتصال هاتفيّ بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأوكراني، وعد روحاني بإحالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ "على القضاء"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم السبت.

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وقالت الرئاسة الأوركرانيّة إن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي بمبادرة منه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن "جميع الضالعين في الكارثة الجوية ستتم إحالتهم إلى القضاء".

(أ ب)

وكانت طهران قد أنكرت في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه طلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني "وضوحًا كاملًا" حول كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم السبت.

(أ ب)

وقال ترودو، إنه "تحدثت هذا الصباح إلى الرئيس الإيراني روحاني وقلت له إن اعتراف إيران" بمسؤوليتها عن المأساة "يشكل خطوة مهمة لتقديم أجوبة إلى العائلات، لكنني شددت على وجوب اتخاذ تدابير أخرى".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، هم 82 إيرانيًا و57 كنديًا و11 أوكرانيًا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.