شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسقاط طائرتها.. الخطوط الأوكرانية تعلق رحلاتها فوق إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت شركة الخطوط الدولیة الأوكرانیة الیوم السبت تعليق رحلاتها فوق إيران، وذلك في أعقاب سقوط إحدى طائراتھا بعد وقت قصیر من إقلاعھا في طھران .

وقالت الشركة إن طائرتھا المنكوبة لم تتلق أي تحذير من مطار طھران فیما يتعلق بوجود تھديد محتمل قبل إقلاعھا، مشیرة ً وفقا لـ”رويترز” إلى أنه كان ينبغي على السلطات الإيرانیة إغلاق المطار، كما نفى رئیس الشركة انحراف طائرة الركابعن مسارھا الطبیعي.

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وكان الرئیس الأوكراني فلاديمیر زيلینسكي أكد عقب اعتراف إيران بمسؤولیتھا عن إسقاط الطائرة الأوكرانیة، أن بلادهتنتظراعتذاراً رسمیاً من إيران وعبر قنوات دبلوماسیةوتعويضات عن إسقاط الطائرة.

وكتب الرئیس الإيراني حسن روحاني، عبر “تويتر”، أن إسقاط الطائرة الأوكرانیة مأساة كبیرة وخطأ لايُغتفر .

يذكر أن طائرة الركاب التابعة لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانیة”، كانت قد تحطمت فجر الأربعاء الماضي 8 يناير الجاري، خلال تنفیذھا رحلة من طھران إلى العاصمة الأوكرانیة كییف عقب إقلاعھا بدقائق، في كارثة أودت بحیاة 176 شخصا.