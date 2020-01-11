رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في مستهل جولة خليجية

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إلى الرياض، في أولى محطات جولة خليجية تستغرق 5 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله عدد من مسؤولي منطقة الرياض، بالإضافة لوزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري.

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء شينزو آبي زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتهدف الزيارة للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في غارة أمريكية.

Advertisements

وكانت حكومة آبي، قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة قبل الماضي، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استباقية استهدفت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراي( سليماني) لردع خطط هجمات إيرانية ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير الفيلق مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وردا على ذلك، أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، إطلاق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.