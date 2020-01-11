الجيش المصري يجري مناورة "قادر 2020" في البحر المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت القوات المسلحة المصرية فعاليات المناورة " قادر 2020"، والتى تنفذ على مختلف الاتجاهات الاسترايتيجية، وتتضمن مشاركة كافة أسلحة الجيش الجديدة من طائرات مقاتلة وحاملات المروحيات، ومنظومات الدفاع الجوى، وغيرها من أسلحة الجيش المختلفة.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة "قادر 2020"، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن المقرر تنفيذ عددا من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات، وتعد المناورة "قادر 2020" تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، إذ شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية.