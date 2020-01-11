عبدالله بن زايد ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحثان أوجه التعاون

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2020/1/11 11:03 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقاء البروفيسور تيجاني محمد باندي
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الـ"74" للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوجه التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع البروفيسور تيجاني محمد باندي الذي يزور الدولة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا".
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع البروفيسور تيجاني باندي أوجه التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة البروفيسور تيجاني باندي، مؤكدا حرص الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم مختلف برامجها التنموية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.
وأعرب البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن سعادته بالوجود في الإمارات والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا".
وأشاد بمبادرات دولة الإمارات ومشاريعها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.
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