بومبيو: الإيرانيون سئموا أكاذيب وفساد نظام خامنئي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "صوت الشعب الإيراني واضح وهو مستاء من كذب نظام المرشد علي خامنئي".

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية مساء السبت: " الشعب الإيراني سئم من وحشية مليشيا الحرس الثوري وفساده".

وأضاف:" نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلاً أفضل".

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وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وأوردت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) في تقرير نادر لها، السبت، أن قوات الأمن طاردت مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيون.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء" تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

وعرضت الوكالة التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري، صورا لمجموعة من الناس، وصورة ممزقة لسليماني، وذكرت أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

واعترفت طهران، السبت، بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.