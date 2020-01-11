مواقف لن تنساها «القاهرة» | رداً على «المقاطعة العربية الشاملة لمصر» .. سلطان عمان «قابوس بن سعيد» يتحدى الجميع ويساند مصر بقوة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم.

وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا، اليوم السبت، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل لهالتاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وللسطان قابوس مواقف كثيرة داعمة لمصر عبر التاريخ نذكرها فيما يلي :-

حرب أكتوبر

أصدر السلطان قابوس مرسومًا خلال حرب أكتوبر 1973، بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر، وإرسال بعثتين طبيتين عُمانيتين لمصر، كما جاء في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات.

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اتقافية كامب ديفيد

اتخذت بعض الدول العربية موقفًا معاديًا تجاه مصر؛ نتج عنه مقاطعة عربية شاملة، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

لكن سلطنة عمان احتفظت بعلاقاتها مع مصر، ولم تأخذ أي موقف سلبي، عقب زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس عام 1977.

وقال السلطان قابوس بن سعيد ، في كلمة ألقاها في احتفالات العيد الوطني الـ14 للسلطنة عام 1984، "ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يومًا في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام".

فيما يلي انفوجرافيك عن مشوار السلطان الراحل قابوس بن سعيد نشرته الأهرام المصرية .