برشلونة في بيان رسمي : «لويس سواريز» خارج الخدمة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن هدافه الأروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الغضروض الخارجي للركبة اليمنى، في خطوة رجحت تقارير صحافية أن تبعده حتى أواخر فبراير المقبل بحسب سكاي نيوز.
وفي بيان للنادي الشهير جاء فيه: "سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات، بسبب اصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى"، مضيفا "سننشر بيانا طبيا جديدا ما إن تنتهي العملية".
ولم يحدد برشلونة فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير.
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