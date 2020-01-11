«قادر 2020» ظهور خاص لأحدث أسلحة القوات المسلحة المصرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على فيسبوك، السبت، فيديو لاستعدادات القوات المسلحة لتنفيذ المناورة (قادر 2020)، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لها.

حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

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ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في توقيت متزامن.