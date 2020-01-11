سيزار معلوف: ثورة جياع في الأفق والدولة تصم آذانها

تحدث عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعية، عن "ثورة جياع تلوح في الأفق، ولا زالت الدولة تصم آذانها عن صراخ الشعب"، مضيفاً: "ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر".

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