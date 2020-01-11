الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتدّ ليل الأحد/الاثنين مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق .

أما الإثنين، فغائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وضباب على المرتفعات، بينما تتساقط أمطار متقرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الجنوب مع احتمال حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر، محذرة من من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، محذرة من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.