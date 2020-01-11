تجمع مطلبي كبير في ساحة النور في طرابلس

ذكرت معلومات صحافية أن ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، غصت مساء اليوم، بالمحتجين ومؤيدي ​الحراك الشعبي​ الذين وفدوا إليها من مختلف المناطق الشمالية، حاملين الأعلام اللبنانية، ومؤكدين تصميمهم على مواصلة التظاهر "حتى تحقيق المطالب كافة".

وبعد عزف النشيد الوطني، ثم الأناشيد والأغاني الثورية التي قدمها الفنان ابراهيم الأحمد، ردد المشاركون هتافات تطالب بحكومة إنقاذ وطني "تتمتع بالنزاهة ونظافة الكف"، وبـ"تعيين قضاة محايدين لاسترجاع ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين".