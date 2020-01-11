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تجمع مطلبي كبير في ساحة النور في طرابلس

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ذكرت معلومات صحافية أن ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، غصت مساء اليوم، بالمحتجين ومؤيدي ​الحراك الشعبي​ الذين وفدوا إليها من مختلف المناطق الشمالية، حاملين الأعلام اللبنانية، ومؤكدين تصميمهم على مواصلة التظاهر "حتى تحقيق المطالب كافة".

وبعد عزف النشيد الوطني، ثم الأناشيد والأغاني الثورية التي قدمها الفنان ابراهيم الأحمد، ردد المشاركون هتافات تطالب بحكومة إنقاذ وطني "تتمتع بالنزاهة ونظافة الكف"، وبـ"تعيين قضاة محايدين لاسترجاع ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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