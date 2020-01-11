زهير برو: حكومات الوحدة الوطنية هي أرقى أشكال الدولة المافياوية

أشار رئيس ​جمعية حماية المستهلك​ ​زهير برو​، في حديث تلفزيوني، إلى أن حكومات الوحدة الوطنية هي أرقى أشكال الدولة المافياوية، نظراً إلى أن تلغي وجود المعارضة، معتبراً أن الحل يكون بالإنتقال إلى الحكومة الديمقراطية، أي وجود أكثرية تشكل حكومة وتتحمل المسؤولية مقابل أقلية تعارض.

ورأى برو أن كل ما يجري الآن يشكل خطراً على المجتمع اللبناني، لافتاً إلى أن غلاء الأسعار نتيجة طبيعية للسياسات المالية والإقتصادية القائمة، مشيراً إلى أن المواطنين يدفعون الثمن بعد خسارة ​الليرة اللبنانية​ 62% من قيمتها مقابل إرتفاع الأسعار في الأسواق.