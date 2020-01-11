قسطنطين: السؤال عن العرقلة يجب أن يوجه لمن يطالبون بحصص ويتريثون بالتسمية

أشار مستشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​أنطوان قسطنطين​، في حديث تلفزيوني، إلى أن السؤال حول عرقلة المشاورات الحكومية من المفترض أن يوجه إلى رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، مؤكداً أن موقف "​التيار الوطني الحر​" هو التسهيل إلى أقصى الحدود، لغاية دعمه حتى ولو كان التيار خارج الحكومة.

ولفت قسطنطين إلى أن السؤال يجب أن يوجه أيضاً إلى الذين يتريثون في التسمية أو يطالبون بأعداد، في حين أن ما يهم "التيار الوطني الحر" هو أن يكون الوزراء جديرين بالثقة ومقنعين للشعب اللبناني وكفوئين بعملهم.

وأوضح قسطنطين أن باسيل يعطي رأيه عندما يسأل رئيس الحكومة المكلف، مشيراً إلى أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال يترأس أكبر كتلة نيابية وهي معنية بمنح الثقة، وبالتالي من الطبيعي الإتصال به من قبل دياب.

وفي حين شدد قسطنطين على أن أحداً ليس لديه مصلحة بمقارنة نفسه مع "التيار الوطني الحر" لأنه قد يخسر، أوضح أن العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ تعني عون وفريقه، مؤكداً أن "التيار الوطني الحر" مستعد لأي تضحية ممكنة لدرجة إلغاء الذات، مشيراً إلى الإتصال قائم وفق ما يطلبه رئيس الحكومة المكلف.