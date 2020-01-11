ترودو: ننتظر تحقيق العدالة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أننا ننتظر تحقيق العدالة لأسر ​ضحايا​ الطائرة الأوكرانية، مشددا على وجوب إجراء تحقيق شامل ومتكامل حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في ايران.

واشار ترودو الى انه "سأظل على اتصال مباشر مع كافة الأطراف لكشف كافة الحقائق المتعلقة بسقوط الطائرة الأوكرانية"، لافتا الى ان "إيران اعترفت بأمر خطير للغاية ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة"، معتبرا ان "اعتراف إيران هو خطوة أولى وتحدثت مع الرئيس الإيراني بخصوص التعويضات".

ولفت الى ان "هناك وضع غير مستقر في الشرق الأوسط أسهم في وقوع هذه المأساة وندعو لخفض التصعيد حتى لا تقع خسائر في الأرواح بين المدنيين"، مؤكدا انه "طلبت من الرئيس الإيراني مشاركة كندا بشكل كامل في التحقيقات ونحن بحاجة لمزيد من الأجوبة حول ملابسات سقوط الطائرة لمعرفة حقيقة ما حدث"، معتبرا ان "التساؤل عن صدق إيران مشروع بسبب مواقفها السابقة".

