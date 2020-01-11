ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات أميركية إضافية في المنطقة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه أبلغ ​السعودية​ بضرورة دفع تكاليف أي قوات أميركية إضافية في المنطقة.

وفي ​مقابلة​ مع قناة "​فوكس نيوز​" الأمريكية، كشف ترامب أنه "أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل ​القوات​ الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار ​دولار​ لدينا"، مضيفا :"إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك".



وراى ترامب انه "يتعين على الحكومة ​العراق​ية دفع الأموال لدافعي ​الضرائب​ الأميركيين، إذا أرادوا سحب ​القوات الأميركية​ من هناك"، مشيرا الى "اننا أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في ​العالم​. إذا غادرنا فعليهم أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".