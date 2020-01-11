ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات أميركية إضافية في المنطقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أميركية إضافية في المنطقة.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كشف ترامب أنه "أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا"، مضيفا :"إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك".
وراى ترامب انه "يتعين على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين، إذا أرادوا سحب القوات الأميركية من هناك"، مشيرا الى "اننا أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم. إذا غادرنا فعليهم أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".
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