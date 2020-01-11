شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنعى السلطان قابوس: علامة فارقة فى تاريخ السلطنة والأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الصحفيين المصريين، السلطان قابوس بن سعيد، فقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث ، وقال مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان، متابعا: "وإذ يتقدم المجلس بالعزاء للسلطان الجديد، هيثم بن طارق بن سعيد، فإنه يدعو الله أن يُسدد سبحانه وتعالى خطاه؛ ليواصل مسيرة عُمان، النهضة والتقدم والازدهار كما يتقدم مجلس نقابة الصحفيين، بخالص العزاء لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانيين والزملاء الصحفيين أعضائها".

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم، وفقا لما أعلنه السفير بسام راضى.

كانت رئاسة الجمهورية، أصدرت بيانا، اليوم السبت، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

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وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وإلى نص البيان: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وأضاف البيان: ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولاسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".