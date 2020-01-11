شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" بالمحامين تنتقد إلغاء دور اللجان النقابية بالفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بنقابة المحامين، قيام بعض النقابات الفرعية بإلغاء دور اللجان النقابية المشكلة بها، مضيفا أن النقابات الفرعية تدار بمعرفة قلة تهيمن على القرار النقابى بالفرعيات ولا تعى أسس وقواعد العمل النقابى.

وأكد عبد المجيد جابر فى تصريحات له أن تحركات وجولات النقيب سامح عاشور فى المحافظات منذ اقرار التعديلات على قانون المحاماة انعش العمل النقابى بالنقابات الفرعية وعوض عن غياب العمل النقابى بها وكشف عن ضعف النقابات الفرعية فى تلبية طلبات المحامين النقابية.

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كما انتقد جابر ظاهرة الكيانات الشبابية المشكلة حديثا كونها بلا أرضيه نقابية وغير متفاعلة مع المحامين المشتغلين، مشيرا إلى أن وجود تلك الكيانات يعكس فقدان النقابات الفرعية دورها النقابى المخول لها.

وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت الخميس الماضى، لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، وذلك لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

وكان صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.