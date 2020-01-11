يهم الرجاء.. الترجي التونسي يعود بفوز من ميدان فيتا كلوب ويعزز صدارته للمجموعة

عزز فريق الترجي التونسي لكرة القدم صدارته للمجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن عاد بفوز مهم من ملعب فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم عن رابع مباريات المجموعة.

وأنهى الفريق التونسي النصف الأول متقدما بهدف دون رد، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الجولة الثانية، محققا ثالث انتصار له في هذه المجموعة.

بهذا الفوز، رفع الفريق الأصفر والأحمر رصيده في المركز الأول برصيد 10 نقاط، متبوعا بالرجاء البيضاوي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل شبيبة القبائل الجزائري المركز الثالث بأربع نقاط، وفيتا كلوب رابعا بنقطة وحيدة.