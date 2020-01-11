الخلفي: الـPJD معني بالرفع من وتيرة عمله واشتغاله لإعطاء دفعة للإصلاحات- فيديو

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب، ” -معني بالرفع من وثيرة عمله واشتغاله، لإعطاء دفعة إصلاحية، وتوفير شروط إنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح الخلفي، في تصريح لـ”اليوم 24″، على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالمعمورة، أن “هذه الدورة محطة لتقييم حصيلة الأداء السياسي للحزب في السنة الماضية، وأيضا المصادقة على التوجهات والأولويات لسنة 2020”.
وشدد الخلفي، على “ضرورة تكثيف وتقوية التواصل، والتأطير على المستوى الميداني في ظل ما يعرفه الكجتمع من تحولات خاصة في صفوف الشباب”.
وحث على “ضرورة تقوية دور بنيات الوساطة والحوار، من أجل استيعاب حركية الحزب والتواصل معها والتطلعات المعبر عنها”.
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