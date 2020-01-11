عصبة الأبطال.. الوداد يعود بنقطة وحيدة من أنغولا ويواصل مطاردة صانداونز

عاد فريق الوداد البيضاوي بنقطة التعادل من ميدان بيترو أتليتيكو الأنغولي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت بالعاصمة الأنغولية، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة.

وأنهى الوداد البيضاوي الجولة الأولى منهزما بهدفين مقايل هدف واحد.

الجولة الأولى انطلقت متكافئة بين الطرفين، على الرغم من أفضلية الأرض والجمهور للفريق الأنغولي، بل كان الفريق المغربي هو الأخطر على مرمى أصحاب الأرض.

هذه الخطورة، سرعان ما حولها الفريق الأحمر لهدف التقدم، في الدقيقة 15، بواسطة المهاجم الكونغولي كازادي كاسونجو، بضربة رأسية مركزة.

هذا الهدف، حرك الخطوط الأمامية للفريق الأنغولي من أجل التعديل، فخلق عددا من الفرص الخطيرة، واحدة منها أثمرت هدف التعديل، بواسطة اللاعب هينيريلسون دي كامو. في الدقيقة 22، مستغلا سوء تقدير من الحارس رضا التكناوتي.

هذا الهدف أربك حسابات الوداد ، الذي ارتكب دفاعه العديد من الأخطاء الفادحة، واحدة منها ارتكبها أيوب العملود في الدقيقة 45، منحت الأنغوليين ضربة ثابتة حولوها لهدف التقدم.

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لينتهي النصف الأول، بتخلف الوداد بهدفين لهدف.

وكما كان متوقعا، دخل ممثل الكرة المغربية ضاغطا ومستحوذا من أجل العودة في النتيجة، وهو الأمر الذي أثمر الحصول على ضربة جزاء، تسبب فيها كازادي في الدقيقة 52، حولها يحيى جبران لهدف التعديل.

الدقائق التي تلت هذا الهدف، عرفت سيطرة كلية للوداد أمام انهيار شبه تام للفريق المضيف، لكن الحداد وزملاؤه تفننوا في تضييع عدد من الفرص السهلة.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليرفع الوداد رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني كما رفع الفريق الأنغولي رصيده للنقطة الثانية بالمركز الرابع والأخير.