عصبة الأبطال.. الوداد يفشل في الحفاظ على تقدمه وينهي الشوط الأول منهزما

أنهى الوداد البيضاوي الجولة الأولى منهزما أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي بهدفين مقايل هدف واحد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، برسم رابع جولات المجموعة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة.

الجولة الأولى انطلقت متكافئة بين الطرفين، على الرغم من أفضلية الأرض والجمهور للفريق الأنغولي، بل كان الفريق المغربي هو الأخطر على مرمى أصحاب الأرض.

هذه الخطورة، سرعان ما حولها الفريق الأحمر لهدف التقدم، في الدقيقة 15، بواسطة المهاجم الكونغولي كازادي كاسونجو، بضربة رأسية مركزة.

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هذا الهدف، حرك الخطوط الأمامية للفريق الأنغولي من أجل التعديل، فخلق عددا من الفرص الخطيرة، واحدة منها أثمرت هدف التعديل، بواسطة اللاعب هينيريلسون دي كامو. في الدقيقة 22، مستغلا سوء تقدير من الحارس رضا التكناوتي.

هذا الهدف أربك حسابات الوداد ، الذي ارتكب دفاعه العديد من الأخطاء الفادحة، واحدة منها ارتكبها أيوب العملود في الدقيقة 45، منحت الأنغوليين ضربة ثابتة حولوها لهدف التقدم.

لينتهي النصف الأول، بتخلف الوداد بهدفين لهدف.