إبراهيموفيتش يقود ميلان لتخطي كالياري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق آيه سي ميلان مضيفه كالياري بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا ميلان كل من اللاعبين رافاييل لياو وزلاتان إبراهيموفيتش.

وبعد شوط أول عقيم، على غرار مبارياته الثلاث الأخيرة التي انتهت بتعادلين سلبي وهزيمة مذلة على يد أتالانتا هي الأسوأ له منذ قرابة عقدين من الزمن (0-5)، وجد ميلان طريقه إلى الشباك للمرة السابعة عشرة فقط هذا الموسم منذ الثواني الأولى للشوط الثاني بمساعدة الحظ، إذ وصلت الكرة للبرتغالي رافاييل لياو على الجهة اليمنى، فسيطر عليها ثم سددها لترتد من المدافع وتسقط من فوق الحارس السويدي روبن أولسن (46).

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ولم ينتظر ميلان طويلا لإضافة الهدف الثاني وهذه المرة عبر إبراهيموفيتش الذي وجد طريقه إلى الشباك للمرة الأولى في "سيري أ" منذ 6 أيار/مايو 2012 حين سجل ثنائية من دون أن يجنب ميلان الخسارة أمام جاره إنتر (2-4)، وذلك بعدما وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر الفرنسي تيو هرنانديز، فأطلقها بيسراه على يسار بولسن (64).

واعتقد السويدي الذي دافع في إيطاليا عن ألوان يوفنتوس (2004-2006) وإنتر ميلان (2006-2009) أيضا، أنه سجل هدفا ثانيا برأسية رائعة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (82).

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة وهو يحتل المركز السادس.