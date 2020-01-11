مانشستر يونايتد يسحق نوريتش سيتي برباعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين ماركوس راشفورد (هدفان)، أنتوني مارسيال وماسون جرينوود.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 14 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

حاصر المانيو ضيفه في الشوط الأول بعدة تسديدات لراشفورد وفريد وأندرياس بيريرا ومارسيال، شكلت خطورة كبيرة على مرمى الهولندي تيم كرول، حارس نورويتش سيتي.

ولم يصمد نورويتش كثيرا حتى لعب خوان ماتا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ماركوس راشفورد بقدمه اليسرى في المرمى بالدقيقة 27.

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ولم يستثمر المانيو تقدمه، بينما بدا فريق نورويتش سيتي بلا حيلة، لكنه كاد أن يباغت أصحاب الأرض بهدف التعادل، إلا أن دافيد دي خيا أنقذ مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بتصديه لتسديدة تود كانتويل.

وضغط مانشستر بكل قوة في بداية الشوط الثاني حتى تورط كرول في ركلة جزاء بعرقلة الظهير الأيسر براندون ويليامز، ليسددها راشفورد بنجاح في الزاوية اليسرى.

وقبل أن يفيق نورويتش من الصدمة، مرر ماتا كرة عرضية، قابلها مارسيال برأسية قوية في الشباك، مسجلا الثالث بعد دقيقتين فقط.

ودفع أولي جونار سولسكاير بأول تبديلاته في الدقيقة 58، حيث أشرك دانييل جيمس مكان راشفورد، بينما أضاع ويليامز فرصة مؤكدة بتسديدة الكرة خارج المرمى الخالي بعد متابعته لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

وخرج أندرياس بيريرا، ليشارك مكانه ميسون جرينوود، الذي كافأ مدربه سريعا بعد 5 دقائق فقط من نزوله بإحرازه الهدف الرابع من تسديدة بيسراه سكنت الزاوية اليسرى.

وشارك آنجيل جوميس مكان مارسيال، وحاول نورويتش سيتي أن يحرز هدفا شرفيا إلا أن تسديدات بونديا وزيمرمان لم تكن كافية لهز شباك الإسباني دي خيا.