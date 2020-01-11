تشيلسي يدك شباك بيرنلي بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من اللاعبين جورجينهو، تامي أبراهام وكالوم هودسون أودوي.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 39 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

جاءت البداية قوية من الضيوف، بعدما سنحت أولى الفرص لبيرنلي بالثانية 35 بعد أن سدد هيندريك تسديدة قوية من على حدود المنطقة خرجت فوق العارضة.

ورد ويليان بتسديدة كادت أن تخدع حارس بيرنلي، بعدما حصل البرازيلي على الكرة خارج المنطقة وراوغ ليسدد الكرة وترتطم بالمدافع وتمر بجوار الحارس لركنية.

وسجل هيندريك هدف أول لبيرنلي بالدقيقة 18 قبل أن يلغيه الحكم بداعي وجود حالة تسلل في بداية اللعبة بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وحصل ويليان على ركلة جزاء بالدقيقة 26 بعد عرقلته من قبل لوتون، تمكن جورجينيو من تحويلها إلى هدف أول لصالح البلوز بالدقيقة 27.

وأنقذ كيبا مرماه من هدف التعادل لبيرنلي بعدما تصدى لركلة حرة ثابتة نفذها ماكنيل ليبعدها حارس تشيلسي إلى ركنية، وفي نفس الهجمة، أنقذ باركلي البلوز من هدف محقق بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى.

وأحرز أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي بالدقيقة 38، بعد عرضية متقنة من جيمس ارتقى لها مهاجم البلوز وسددها برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 49، سجل تشيلسي الهدف الثالث عن طريق هودسون أودوي بعد عرضية متقنة من أزبيليكويتا، قابلها بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات في الشباك.

وأهدر أبراهام فرصة محققة للتسجيل بعدما ارتقى وقابل عرضية مونت، وسددها برأسية بجوار المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وفشل فريق بيرنلي في إظهار ردة فعل على تأخره بثلاثية نظيفة، وتراجع وغاب الفاعلية الهجومية على مرمى تشيلسي، وسط محاولات من البلوز لزيادة غلته التهديفية لتنتهي المباراة بفوز عريض لأصحاب الأرض.