حوادث دهس: إصابة متوسطة لامرأة بأم الفحم ولطفل برهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجروح وصفت بالمتوسطة جراء حادث دهس وقع مساء اليوم السبت، في أم الفحم، بينما في رهط أصيب طفل بجروح متوسطة بالقسم العلوي من الجسم، جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة.

في أم الفحم، تلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريحة جراء حادث دهس وقع على مفرق عين إبراهيم في مدخل المدينة.

وهرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية لامرأة ونقلها على وجه السرعة وهي تعاني من جروح متوسطة إلى المستشفى في العفولة للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي النقب، يرقد طفل (أعوام) من مدينة رهط في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث يخضع للعلاج، بعد أن أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة في رهط، حيث نقل إلى عيادة محلية للعلاج ومن ثم إلى المستشفى.