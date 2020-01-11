القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت دار كريستيز للمزادات، أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتابًا نادرًا يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير، ويعود لعام 1623 خلال مزاد يقام في شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وقالت الدار يوم الجمعة، إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالميًا باسم "المطوية الأولى" بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار. وهذا واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة.
وتحتوي المطوية الأولى، على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية. ولولا هذه المطوية التي جمعها أصدقاء للكاتب بعد وفاته لما كان لبعض المسرحيات، مثل ماكبث والعاصفة وكما تشاء، أن تُنشر أو ترى النور.
وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع المقبل في لندن ثم تتجه إلى نيويورك وهونج كونج وبكين قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع في مزاد في 24 نيسان/ أبريل.
وهذا الكتاب بحيازة كلية ميلز، وهي كلية فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، وقالت دار كريستيز، إن أعلى سعر بيعت به نسخة من المطوية الأولى كان في مزاد في عام 2001 حين بيعت بنحو 6.2 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "المطوية الأولى" كتاب نادر لويليام شيكسبير يعرض للمزاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.