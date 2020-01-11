الناصرة: إصابة متوسطة لشاب جراء جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (32 عاما)، بجروح متوسطة جراء جريمة طعن، وذلك خلال شجار وقع في مدينة الناصرة، حيث نقل إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة للعلاج.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في الناصرة، حيث هرع إلى المكان طاقم إسعاف من مركز الشفاء الطبي، وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو يعاني من جروح متوسطة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لاستكمال العلاج.

وتم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، ورجحت أن الشاب أصيب خلال شجار، دون أن تبلغ عن تنفيذ اعتقالات.