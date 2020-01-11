القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (32 عاما)، بجروح متوسطة جراء جريمة طعن، وذلك خلال شجار وقع في مدينة الناصرة، حيث نقل إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة للعلاج.
وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في الناصرة، حيث هرع إلى المكان طاقم إسعاف من مركز الشفاء الطبي، وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو يعاني من جروح متوسطة إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة لاستكمال العلاج.
وتم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، ورجحت أن الشاب أصيب خلال شجار، دون أن تبلغ عن تنفيذ اعتقالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصرة: إصابة متوسطة لشاب جراء جريمة طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.