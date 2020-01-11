رهط: تعليق الإضراب في مدرسة الشيخ خميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الشيخ خميس بمدينة رهط، مساء اليوم السبت، عن تجميد الخطوات الاحتجاجية وتعليق الإضراب المفتوح الذي كان سيبدأ صباح الأحد.

وجاء إعلان لجنة أولياء الأمور تجميد الخطوات الاحتجاجية بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدارة البلدية تقضي بالشروع في الترميمات وسد النواقص والاحتياجات للمدرسة، بحسب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، فريد ذيب القريناوي.

وعقب ذلك، أصدرت اللجنة بيانا عممته على وسائل الإعلام ووجهته لأهالي الطلاب، قالت فيه "أهالي طلاب مدرسة الشيخ خميس، نظرا لتعهدات من قبل إدارة البلدية، خليل الدراوشة مسؤول قسم الهندسة، وفيصل الهزيل مسؤول قسم التربية والتعليم، بالعمل على تحسين الظروف المناخية في المدرسة خلال فترة وجيزة (حتى 10 أيام) وكذلك مباشرة العمل من قبل مقاول البلدية، حيث بدأ بالعمل صباح اليوم السبت، وعليه لقد تم اتخاذ قرار تجميد الإضراب بشكل مؤقت أو دائم، على أمل أن تفي البلدية بتنفيذ بجميع بنود الاتفاق ليتسنى لأولادنا العيش بمناخ تعليمي آمن ومريح".

وأعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، يوم الخميس، الإضراب الاحتجاجي، بسبب النواقص في المدرسة وعدم التزام إدارة البلدية بالاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع اللجنة.