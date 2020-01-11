شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تدشن إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 دشنت وكيل المحافظة لشؤون المرأة خديجة باكريت اليوم إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية بحضور مدير عام تنمية المرأة الاستاذة لبنى صالح كلشات وأسرة وأعضاء هيئة التحرير.

وتهتم الصحيفة بأبراز جميع أعمال وابداعات المرأة المهرية وإيصال صوتها ورسالتها الى المجتمع . Advertisements وأكدت الوكيلة خديجة باكريت إن الصحيفة تهتم بتثقيف الأمهات والمجتمع المهري ويتم إصدارها بصوره شهرية. وقد احتوى العدد على الكثير من المواد المتنوعة التي تستحق القراءة.

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