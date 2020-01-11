شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإندونيسيا تبحثان أوضاع المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، التي تزور الإمارات حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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