شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الأوروبية» توصي بعدم التحليق فوق إيران والان نبدء بالتفاصيل
والتوصية تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم.
وأضافت الوكالة أن التوصية تأتي "في ضوء بيان من إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ".
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