شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الأوروبية» توصي بعدم التحليق فوق إيران والان نبدء بالتفاصيل

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران العاملة بالقارة اليوم السبت، بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وذلك عقب اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ.

والتوصية تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم.

وأضافت الوكالة أن التوصية تأتي "في ضوء بيان من إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ".