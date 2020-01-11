شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تدين إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

أدانت السويد اليوم إسقاط إيران بصاروخ طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها. وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن اليوم إن حقيقة إسقاط الطائرة أمر فظيع ومروع، كما أن إسقاط طائرة مدنية، بغض النظر عما إذا كان هذا خطأ أم لا، هو تصرف يجب إدانته وعلى إيران أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

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