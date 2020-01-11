مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في كربلاء

أفاد مصدر أمني، السبت، بوقوع مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في محافظة كربلاء. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مواجهات وتراشق بالحجارة وقعت بين مجاميع وقوات امنية قرب مكتبة زيد قرب مجلس محافظة كربلاء". وأضاف أنه "تم استخدام قنابل المولوتوف، فيما ردّت القوات الامنية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".



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