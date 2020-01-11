السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعين بتهمة تلقي 'رشاوى'

وذكرت "RT " نقلاً عن مصادر، ان "هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية"، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عبد العظيم حسين أحد هؤلاء المسؤولين، "حيث واجهته الرقابة الإدارية بتسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورطه في قضايا فساد"، بحسب المصادر.واوضحت المصادر، أنه "بحسب الهيئة فان عبد العظيم حسين متهم باستغلال وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما تسببب بأضرار طالت المال العام بملايين الجنيهات".

وتابعت، أن "النائب العام أصدر إذنا قانونيا بعد الاطلاع على الأدلة لتصوير لقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة لحظة تلقيه جزءً من مبالغ رشوة من أحد المحاسبين القانونيين".



وأشارت المصادر، إلى أن المتهمين "اعترفوا بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات".