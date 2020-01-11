طهران: العقوبات الاميركية استهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بيانا دانت فيه العقوبات الأمريكية ووصفتها بـ"الأحادية والمكررة وغير القانونية وعديمة الجدوى". وقالت الوزارة في بيانها إن الولايات المتحدة ستتقبل الحقائق وتعترف بالهزيمة أمام إيران. وأضافت أن واشنطن لا تزال تمارس سلوكا أحادي الجانب وغير قانوني وعديم الجدوى وتصر على تكراره. وشددت على أن العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وانتهاك صارخ للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي والتزامات الإدارة الأمريكية.



وأشارت الدبلوماسية الإيرانية إلى أن تلك العقوبات استهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين. وأشارت الدبلوماسية الإيرانية إلى أن تلك العقوبات استهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين.

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