اصابة امرأة ورجل بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة امرأة ورجل بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احد الاسواق في منطقة المشتل ما اسفر عن اصابة امرأة ورجل بجروح مختلفة".
وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد، كما افاد بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، فيما اشار الى اصابة مدنيين اثنين بانفجار دراجة نارية في الغدير شرقي بغداد.
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