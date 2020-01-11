بالصور.. اخماد حريق في ساحة الوثبة وسط بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لاخماد حريق في ساحة الوثبة وسط بغداد. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رجال دفاع مدني بغداد الرصافة اخمدوا حادث حريق في ساحة الوثبة مدخل منطقة الصدرية". وأضاف البيان أن "الحادث عبارة عن احتراق قطعة ارض متروكة قرب دور سكنية ومحال تجارية وتم اخماد الحادث والسيطرة علية دون انتشار النيران الى الدور والمحال".

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