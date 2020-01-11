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اصابة مدنيين اثنين بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد

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افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دراجة نارية انفجرت ضمن منطقة الغدير ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين يجروح خطيرة".

 

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد، كما افاد بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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