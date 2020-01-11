اصابة مدنيين اثنين بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دراجة نارية انفجرت ضمن منطقة الغدير ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين يجروح خطيرة".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد، كما افاد بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.