اخبار العالم

مانشستر يونايتد يُدمر نوريتش سيتي برباعية في امسية تألق راشفورد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-11 | 17:44

مانشستر يونايتد يُدمر نوريتش سيتي برباعية في امسية تألق راشفورد

859 مشاهدة

حقق فريق مانشستر يونايتد، انتصاراً عريضاً على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر .
وافتتح ماركوس راشفورد، التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 27 بعدما ترجم عرضية خوان ماتا المتقنة بتسديدة ذكية في الشباك.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال من تقدم المانيو بهدف ثالث بعدها بدقيقتين.


وأتم البديل ماسون جرينوود، رباعية مانشستر يونايتد في الدقيقة 76، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع تيم كرول، حارس نورويتش في إيقافها.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 14 نقطة في ذيل الترتيب.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُدمر نوريتش سيتي برباعية في امسية تألق راشفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا