مانشستر يونايتد يُدمر نوريتش سيتي برباعية في امسية تألق راشفورد

وافتتح ماركوس راشفورد، التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 27 بعدما ترجم عرضية خوان ماتا المتقنة بتسديدة ذكية في الشباك.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال من تقدم المانيو بهدف ثالث بعدها بدقيقتين.



وأتم البديل ماسون جرينوود، رباعية مانشستر يونايتد في الدقيقة 76، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع تيم كرول، حارس نورويتش في إيقافها.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 14 نقطة في ذيل الترتيب.