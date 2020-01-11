مانشستر يونايتد يُدمر نوريتش سيتي برباعية في امسية تألق راشفورد

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2020-01-11 | 17:44
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حقق فريق مانشستر يونايتد، انتصاراً عريضاً على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإنجليزي.
وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال من تقدم المانيو بهدف ثالث بعدها بدقيقتين.
وأتم البديل ماسون جرينوود، رباعية مانشستر يونايتد في الدقيقة 76، بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع تيم كرول، حارس نورويتش في إيقافها.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 14 نقطة في ذيل الترتيب.
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