رئيس الجمهورية يبعث برقية تهنئة الى سلطان عُمان الجديد

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، برقية تهنئة إلى سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.
وفي مايلي نص التهنئة:
"جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
أتقدم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً إلى جلالتكم بأحر التهاني لاختياركم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة.
وبهذه المناسبة أعرب لجلالتكم عن حرصنا في العراق شعباً و رئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً بالعلاقات الأخوية مابين العراق وسلطنة عُمان، وعن أملنا بالعمل معاً من أجل ذلك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.
تمنياتي الحارة لجلالتكم بموفور الصحة وبالمزيد من النجاح والتقدم لسلطنة عُمان بقيادتكم.
وعقدت، اليوم السبت، جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر".
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